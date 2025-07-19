На Полтавщині за кермом вантажівки помер водій — поліція

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Відомо, що чоловікові стало зле під час кермування автомобілем

Учора, 18 липня, близько 13.00 у селищі Шишаки Миргородського району під час руху вантажівки «КрАЗ» помер 58-річний водій. Про це інфрмують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік раптово знепритомнів за кермом, і в цей час вантажівка виїхала за межі дороги.

На місце прибули медики, однак однак врятувати чоловіка їм не вдалося — він помер на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило смерть людини). Триває слідство.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Полтаві за невідомих обставин у салоні автівки помер чоловік.