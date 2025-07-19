Учора, 18 липня, близько 13.00 у селищі Шишаки Миргородського району під час руху вантажівки «КрАЗ» помер 58-річний водій. Про це інфрмують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними правоохоронців, чоловік раптово знепритомнів за кермом, і в цей час вантажівка виїхала за межі дороги.
На місце прибули медики, однак однак врятувати чоловіка їм не вдалося — він помер на місці. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило смерть людини). Триває слідство.
Нагадаємо, наприкінці минулого року у Полтаві за невідомих обставин у салоні автівки помер чоловік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.