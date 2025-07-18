Козельщинська громада зазнала понад 2,3 млн грн збитків через занижену орендну плату за землю

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 132

Бюджет Козельщинської селищної ради недоотримав понад 2,3 млн грн через несплату орендної плати за землю. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Прокурори подали до Господарського суду Полтавської області три позови проти товариства з Кременчуцького району. Підприємство орендує понад 12 га земель промислового призначення, які у 2012 році передала Лутовинівська сільська рада.

Після того як Козельщинська селищна рада у 2020 році затвердила нову нормативну грошову оцінку земель, розмір орендної плати не змінили. Через це громада щороку втрачала доходи. Нині ж питання про відшкодування коштів вирішує суд.

У прокуратурі також зазначають, що у 2025 році за аналогічними порушеннями вже стягнули понад 860 тис. грн на користь бюджету Козельщинської громади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підприємець із Кременчука порушив умови оренди землі у Новогалещинській громаді: землю мають повернути власнику.