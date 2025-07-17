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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикл зіткнувся з трактором: постраждали двоє неповнолітніх

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 200

 

Обох потерпілих із травмами ушпиталили до лікарні

Учора, 16 липня, близько 21.00 в одному з сіл Решетилівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, мотоцикл LONCIN, яким керував 17-річний молодик, зіткнувся із трактором МТЗ, за кермом якого перебував 42-річний водій.

 

Внаслідок зіткнення мотоцикліст та його 17-річна пасажирка травмувалися. Їх госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Зінькові в аварії постраждали 14-річний водій скутера та його 11-річний пасажир.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП травмовані неповнолітні
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