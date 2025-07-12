У Зінькові в ДТП постраждали 14-річний водій скутера та його 11-річний пасажир

11 липня близько 18.10 у місті Зіньків сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легковика. Про це повідомила поліція Полтавщини.
За попередніми даними, на перехресті вулиць Воздвиженської та Гоголя 14-річний хлопець, керуючи скутером Yamaha, зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson, за кермом якого перебував 47-річний водій.
Унаслідок аварії водій скутера та його 11-річний пасажир травмувалися та були госпіталізовані.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини події з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у Чечелевому сталася серйозна ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. В результаті зіткнення мотоцикліст загинув, а його неповнолітній пасажир опинився в лікарні.
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