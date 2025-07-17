Під Миргородом легковик злетів у кювет: водій потрапив до лікарні

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 0

Учора, 16 липня, близько 14.30 неподалік села Корнієнки на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це іформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2101 під кермуванням 59-річного чоловіка, не впорався з кермуванням та з’їхав з дороги у кювет.

Водія з травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі вирішують питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Усі причини та обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві легковик врізався в дерево: постраждали троє людей.