У Полтаві Dodge врізався в дерево: постраждали троє людей

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9 липня близько 16.00 на вулиці Колійній у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль Dodge, за кермом якого був 55-річний водій, з’їхав на узбіччя та врізався в дерево. Про це 10 липня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії травмувалися водій і дві пасажирки — жінки 47 та 18 років. Усіх трьох госпіталізували до медичного закладу з тілесними ушкодженнями.

Поліціянти розпочали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі триває з’ясування обставин аварії.

Нагадаємо, що у червні у Полтаві ВАЗ врізався в дерево — постраждала водійка.