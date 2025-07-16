На Полтавщині розшукують 16-річну Вероніку Болдирєву

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 16-річну жительку села Кибинці Миргородського району Вероніку Болдирєву. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, у понеділок, 14 липня, близько 16.30 дівчина поїхала до Миргорода і не повернулася. Наразі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся довге темне. Була одягнена у шорти темного кольору, чорну кофту з білими смугами на рукавах, кросівки світлого кольору.
Відомо, що дівчина може рухатися залізничним транспортом у напрямку Києва.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (05355)5-24-50, 0953889943 або 102.
Нагадаємо, днями у Кременчуці уночі на дорозі водій помітив 6-річного хлопчика: про зникнення дитини батьки заявили лиш на ранок.
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