На Полтавщині розшукують 16-річну Вероніку Болдирєву

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 133

Імовірно дівчина може рухатися залізницею у напрямку Києва

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 16-річну жительку села Кибинці Миргородського району Вероніку Болдирєву. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у понеділок, 14 липня, близько 16.30 дівчина поїхала до Миргорода і не повернулася. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся довге темне. Була одягнена у шорти темного кольору, чорну кофту з білими смугами на рукавах, кросівки світлого кольору.

Відомо, що дівчина може рухатися залізничним транспортом у напрямку Києва.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (05355)5-24-50, 0953889943 або 102.

Нагадаємо, днями у Кременчуці уночі на дорозі водій помітив 6-річного хлопчика: про зникнення дитини батьки заявили лиш на ранок.