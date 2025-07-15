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У Кременчуці 6-річний хлопчик гуляв уночі містом: батьки повідомили про зникнення лиш на ранок

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 503

 

Дитину вчасно помітив водій на дорозі та звернувся до поліції

Учора, 14 липня, близько 23.10 на дорозі на вулиці Лейтенанта Дніпрова водій помітив 6-річного хлопчика, який був один на вулиці. Дитину забрали до поліції, а про зникнення дитини батьки повідомили лише на ранок. Про це зазначають у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, після дзвінка водія на місце виїхали патрульна поліція, ювенальні інспектори та оперативники. Дитину забрали до дитячої лікарні: там її оглянули медики та лишили у закладі до встановлення батьків.

Уже 15 липня близько 6.00 до правоохоронців звернулася мати хлопчика та повідомила про зникнення сина. З'ясувалося, що дитина самостійно пройшла близько кілометра від дому та опинилася уночі поряд з водоймою та дорогою з пожвавленим рухом транспорту.

Нині ювенальні поліціянти з’ясовують причини та обставини події. Також правоохоронці вирішують питання щодо притягнення батьків хлопця до юридичної відповідальності.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці правоохоронці розшукали двої дітей, які зникли з лікарні.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зниклі безвісти дитина розшук дітей поліція
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