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Майже пів мільйона збитків під час ремонту школи: у суді опиняться директор підрядної фірми та інженер з технагляду

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 64

Через фіктивні акти виконаних робіт з капремонту школи у Кременчуцькому районі з бюджету безпідставно перерахували майже 500 тис. грн. Обвинувальні акти передано до суду

У Кременчуцькому районі судитимуть директора кременчуцького товариства-підрядника та інженера з технічного нагляду через збитки, завдані бюджету під час капремонту навчального закладу.

Як повідомили у Глобинській окружній прокуратурі, у вересні 2024 року між відділом освіти, культури, молоді та спорту виконкому селищної ради та приватним товариством уклали договір на капітальний ремонт приміщень школи. Але фактично роботи не були виконані. Попри це інженер технагляду, залучений відділом освіти, підписав акти виконаних робіт, не перевіривши їх обсягів. Це дало підстави для перерахування майже 500 тисяч гривень на рахунок фірми-підрядника.

 

Правоохоронці встановили, що директор товариства заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. А інженера з технагляду звинувачують у службовій недбалості.

Справу розслідували слідчі Кременчуцького райуправління поліції. Наразі обвинувальні акти передано до суду.

Нагадаємо, що учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Глобинська окружна прокуратура ремонт
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