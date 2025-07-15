На узбіччі дороги на Полтавщині знайшли тіло жінки — підозрюють умисне вбивство

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Учора, 14 липня, близько 15.25 на узбіччі дороги в селі Мгар знайшли невідому жінку без ознак життя. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

На місце події прибули слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, слідчо-оперативна група райвідділу поліції, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Поліцейські встановили особу загиблої. Нею виявилась 39-річна мешканка Лубен. За попередньою інформацією слідства, під час огляду місця події слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у квітні ми писали, що на узбіччі дороги неподалік села Недогарки Кременчуцького району перехожі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували з лютого.

Минулого року на узбіччі ґрунтової дороги біля села Бричківка Полтавської громади мешканець села знайшов тіло жінки.