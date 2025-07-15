Вирок за ухилення від мобілізації: жителю Полтавщини залишили 3 роки ув’язнення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 181

Апеляційний суд підтвердив вирок щодо 43-річного мешканця Семенівської громади, який у лютому 2024 року відмовився отримати повістку, маючи статус придатного до військової служби. Про це повідомила Глобинська окружна прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, чоловік не мав законних підстав для відстрочки, однак проігнорував виклик до військової частини. Семенівський районний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову під час мобілізації — та призначив 3 роки позбавлення волі.

Засуджений оскаржив вирок, наполягаючи на звільненні з випробувальним терміном. Проте апеляційний суд визнав рішення першої інстанції обґрунтованим, підкресливши, що злочин скоєно під час воєнного стану і він несе значну суспільну небезпеку. Таким чином, апеляцію відхилено, а вирок залишено без змін.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях судили чоловіка, який торік відмовився від отримання повістки.