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Надзвичайні новини, Війна

У Горішніх Плавнях судили чоловіка, який торік відмовився від отримання повістки

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 238

 

Чоловік прийшов для звірки облікових даних, де йому вручили бойову повістку

У Горішніх Плавнях судили робітника одного із місцевих підприємств, який відмовився від отримання бойової повістки. Про це йдеться у вироку Горішньоплавнівського міського суду від 10 липня.

Відомо, що обвинувачений — військовозобов'язаний старшина 1-ї статті запасу. У липні 2024 року його викликали із підприємства для звірки й уточнення облікових даних і проходження медичного огляду військово-лікарською комісією. За висновком ВЛК чоловіка визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

Того ж дня чоловік відмовився власноруч заповнювати та підписувати військово-облікові документи, а також проходити психологічне тестування. Тому військовослужбовці довели до відома обвинуваченого текст повістки в усній формі. Разом з тим обвинувачений підписав складений акт про відмову від отримання повістки.

Крім того, наступного дня обвинувачений не з’явився у зазначене в повістці місце для подальшого відправлення до частини для проходження військової служби.

На підставі усіх викладених у справі матеріалів суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Проте на підставі ст. 75 ККУ вирок обвинуваченому змінили на 2 роки іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що від початку 2025 року до суду скерували 39 обвинувальних актів за фактом ухилення від призову на військову службу.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ухилення від мобілізації мобілізація
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