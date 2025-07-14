У Полтаві триває ліквідація наслідків російської атаки: пошкоджено шість будинків

У Полтавській громаді тривають роботи з усунення наслідків російської атаки, яка сталася ввечері 13 липня. За словами виконувачки обов’язків міського голови Катерини Ямщикової, станом на 19.00 кількість пошкоджених будинків зросла до шести.
Один із будинків визнали непридатним для проживання.
Пошкоджено:
До робіт з ліквідації наслідків залучено 40 осіб та 1 одиницю техніки. Комунальні служби прибирають уламки, фіксують пошкодження й надають допомогу мешканцям постраждалих будинків.
Нагадуємо, під час атаки постраждала одна людина.
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