У Полтаві триває ліквідація наслідків російської атаки: пошкоджено шість будинків

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 341

Один із них — непридатний для проживання, фахівці продовжують обстеження

У Полтавській громаді тривають роботи з усунення наслідків російської атаки, яка сталася ввечері 13 липня. За словами виконувачки обов’язків міського голови Катерини Ямщикової, станом на 19.00 кількість пошкоджених будинків зросла до шести.

Один із будинків визнали непридатним для проживання.

Пошкоджено:

45 вікон,

19 дверей,

4 дахи,

3 огорожі.

До робіт з ліквідації наслідків залучено 40 осіб та 1 одиницю техніки. Комунальні служби прибирають уламки, фіксують пошкодження й надають допомогу мешканцям постраждалих будинків.