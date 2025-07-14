Постачальник — у Горішніх Плавнях, розповсюджувачі — у Луцьку: на Волині судитимуть наркоділків

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 96

В орендованому будинку в Горішніх Плавнях Полтавської області 46-річний чоловік організував нарколабораторію, в якій виготовляв канабіс і його смолу для подальшого збуту. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Під час обшуку в лютому 2025 року слідчі виявили:

понад 15,5 кг канабісу;

понад 10 г смоли канабісу;

понад 400 кущів конопель;

обладнання для вирощування й обробки наркосировини.

Разом з організатором судитимуть ще двох мешканців Луцька — 31 і 26 років. За даними слідства, вони купували наркотики у підприємливого «виробника» та збували їх на Волині. Один із них був затриманий із майже кілограмом канабісу, який отримав поштою, іншого викрили під час обшуку.

Обвинуваченим інкримінують низку статей Кримінального кодексу, зокрема:

організацію місця для виготовлення наркотиків;

вирощування та зберігання з метою збуту;

пересилання й перевезення наркотиків у великих і особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 310 ККУ та ін.).

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Нагадаємо, що торік у Горішніх Плавнях затримали чоловіка за збут психотропів.