В орендованому будинку в Горішніх Плавнях Полтавської області 46-річний чоловік організував нарколабораторію, в якій виготовляв канабіс і його смолу для подальшого збуту. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.
Під час обшуку в лютому 2025 року слідчі виявили:
Разом з організатором судитимуть ще двох мешканців Луцька — 31 і 26 років. За даними слідства, вони купували наркотики у підприємливого «виробника» та збували їх на Волині. Один із них був затриманий із майже кілограмом канабісу, який отримав поштою, іншого викрили під час обшуку.
Обвинуваченим інкримінують низку статей Кримінального кодексу, зокрема:
Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.
Нагадаємо, що торік у Горішніх Плавнях затримали чоловіка за збут психотропів.
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