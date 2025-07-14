На Полтавщині судитимуть держреєстраторок, через яких громада втратила 86 гектарів землі

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 81

Прокурори Миргородської окружної прокуратури направили до суду обвинувальні акти проти двох державних реєстраторок з Кременчуцького району. Через їхні дії Шишацька громада втратила 14 земельних ділянок, що належали їй. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, одна з фігуранток у 2021 році незаконно зареєструвала право власності приватного підприємства на 6 земельних ділянок. Інша — у 2023 році вчинила аналогічні дії щодо 8 ділянок. Загальна площа — 86 гектарів, орієнтовна вартість — майже 8 мільйонів гривень.

Ці ділянки вибули з комунальної власності у користь місцевого приватного підприємства. Прокуратура вже подала позови з вимогою повернути землю назад у власність громади.

Жінкам інкримінують:

зловживання повноваженнями для отримання вигоди, що завдало тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365-2 ККУ);

несанкціоновану зміну інформації особою з доступом до неї (ч. 3 ст. 362 ККУ).

Якщо провину доведуть, їм загрожує кілька років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині прокуратура повернула громаді 15 га заповідної землі.