На Полтавщині судитимуть держреєстраторок, через яких громада втратила 86 гектарів землі

Прокурори Миргородської окружної прокуратури направили до суду обвинувальні акти проти двох державних реєстраторок з Кременчуцького району. Через їхні дії Шишацька громада втратила 14 земельних ділянок, що належали їй. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
За даними слідства, одна з фігуранток у 2021 році незаконно зареєструвала право власності приватного підприємства на 6 земельних ділянок. Інша — у 2023 році вчинила аналогічні дії щодо 8 ділянок. Загальна площа — 86 гектарів, орієнтовна вартість — майже 8 мільйонів гривень.
Ці ділянки вибули з комунальної власності у користь місцевого приватного підприємства. Прокуратура вже подала позови з вимогою повернути землю назад у власність громади.
Жінкам інкримінують:
Якщо провину доведуть, їм загрожує кілька років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині прокуратура повернула громаді 15 га заповідної землі.
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