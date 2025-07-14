БЕБ Полтавщини запобігло розтраті 271 млн грн під час закупівлі електроенергії

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області під час моніторингу публічних закупівель виявили можливу розтрату 271 млн грн бюджетних коштів.
Йдеться про угоду на придбання електроенергії на суму 300 млн грн, яку уклала одна з неприбуткових державних організацій Харкова. Під час перевірки з'ясувалося, що тендерна процедура була проведена з порушеннями, а ціна електроенергії була завищеною.
Щоб запобігти неефективному використанню коштів, БЕБ надало рекомендації до Північно-східного офісу Державної аудиторської служби щодо перевірки цієї закупівлі. В результаті — договір з постачальником електроенергії було розірвано.
Таким чином державі вдалося уникнути безпідставної витрати 271 мільйона гривень.
Нагадаємо, що у Кременчуці розслідують службове недбальство під час закупівлі електроенергії закладом освіти.
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