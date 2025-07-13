Під Полтавою знову горів ліс

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12 липня близько 15.00 в лісі біля села Писарівка Полтавського району сталася пожежа. Вогонь охопив лісову підстилку на площі 0,06 га. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

До гасіння залучили пожежну команду з Малої Перещепини, а також дві одиниці техніки Малоперещепинського лісництва, що входить до складу Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Пожежу локалізували. Причини загоряння з’ясовуються.

Нагадаємо, що уночі на 10 липня лісівники Полтавщини разом із рятувальниками гасили масштабну лісову пожежу в Борівському лісництві. Ще одне загоряння — у Чалівському лысництві — спричинив уламок російського дрона. А у Великорублівській громаді лісова пожежа залишила без світла понад 150 будинків.