На Полтавщині за добу згоріли три автівки
Сьогодні, 14:02
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У кожному випадку причини загоряння встановлюють фахівці
Протягом 11 липня на Полтавщині зафіксовано три окремі випадки загоряння легкових автомобілів — у Кременчуці, Пальчиківці та Михайлівці. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
- Кременчук, просп. Свободи (11.37):
Знищений салон автомобіля, пошкоджена панель приладів. Машину вдалося врятувати.
До гасіння залучено 14 ДПРЧ.
- Пальчиківка, вул. Садова (15.45):
Автівку повністю знищив вогонь. Працювали вогнеборці 2 ДПРЧ.
- Михайлівка (15.53):
Пошкоджена передня частина машини, однак її вдалося врятувати.
Гасінням займалися 11 ДПРЧ.
У кожному випадку причини загоряння встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що на початку місяця горіла автівка у Глобиному.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: wsj.com
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