На Полтавщині за добу згоріли три автівки

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У кожному випадку причини загоряння встановлюють фахівці

Протягом 11 липня на Полтавщині зафіксовано три окремі випадки загоряння легкових автомобілів — у Кременчуці, Пальчиківці та Михайлівці. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Кременчук, просп. Свободи (11.37):

Знищений салон автомобіля, пошкоджена панель приладів. Машину вдалося врятувати.

До гасіння залучено 14 ДПРЧ.

Знищений салон автомобіля, пошкоджена панель приладів. Машину вдалося врятувати. До гасіння залучено 14 ДПРЧ. Пальчиківка, вул. Садова (15.45):

Автівку повністю знищив вогонь . Працювали вогнеборці 2 ДПРЧ.

Автівку Михайлівка (15.53):

Пошкоджена передня частина машини, однак її вдалося врятувати.

Гасінням займалися 11 ДПРЧ. У кожному випадку причини загоряння встановлюють фахівці. Нагадаємо, що на початку місяця горіла автівка у Глобиному.

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