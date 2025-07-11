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У Полтаві судитимуть шахрая, який оформлював кредити на чуже ім’я

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 142

 Чоловік видавав себе за працівника банку і ошукав людей на понад 170 тисяч гривень

Полтавські прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо 32-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у серії шахрайств. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Слідство встановило, що з квітня по жовтень 2024 року чоловік ошукав 11 людей. Він телефонував, представлявся співробітником служби безпеки банку, отримував доступ до мобільного банкінгу, оформлював кредити на чуже ім’я та привласнював кошти.

Для цього використовував десятки SIM-карт і фейкові акаунти в месенджерах.

Також у жовтні минулого року зловмисник замовив в інтернет-магазині одяг і взуття на майже 7 тис. грн, а в поштовому відділенні підмінив посилку: нові речі залишив собі, а назад повернув старі.

Полтавцю інкримінують:

  • крадіжку (ч. 4 ст. 185 ККУ),
  • шахрайство з використанням техніки (ч. 4 ст. 190 ККУ),
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 ККУ).

Усі злочини вчинено в умовах воєнного стану. Справу розслідували слідчі поліції Полтавщини та кіберполіція.

Нагадаємо, нещодавно понад 95 тисяч гривень шахраї виманили у жінки з Горішніх Плавнів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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