У Вікторії під Пирятином згорів другий поверх будинку

10 липня близько 17.20 у селі Вікторія Пирятинської громади Лубенського району сталася масштабна пожежа у приватному житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив:
покрівлю будинку на площі 160 м²;
перекриття та кімнати другого поверху на 121 м²;
речі, що були в користуванні.
Окрім того, на першому поверсі закопчено стіни та стелю на площі 30 м².
Попри це, рятувальники змогли зупинити поширення вогню — врятували сам будинок і дві сусідні господарчі споруди.
До гасіння залучалися дві одиниці техніки (АЦ-КАМАЗ-4 т і АЦ-МАЗ-4 т) та 6 рятувальників. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.
Причини загоряння встановлюються.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуцькому районі також горів будинок.
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