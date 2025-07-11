У Вікторії під Пирятином згорів другий поверх будинку

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Пожежа знищила покрівлю й кімнати другого поверху, врятували сам будинок і господарчі споруди

10 липня близько 17.20 у селі Вікторія Пирятинської громади Лубенського району сталася масштабна пожежа у приватному житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив:

покрівлю будинку на площі 160 м²;

перекриття та кімнати другого поверху на 121 м²;

речі, що були в користуванні.

Окрім того, на першому поверсі закопчено стіни та стелю на площі 30 м².

Попри це, рятувальники змогли зупинити поширення вогню — врятували сам будинок і дві сусідні господарчі споруди.

До гасіння залучалися дві одиниці техніки (АЦ-КАМАЗ-4 т і АЦ-МАЗ-4 т) та 6 рятувальників. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуцькому районі також горів будинок.