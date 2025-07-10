Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть директора фірми та сільського голову через мільйонні збитки під час реконструкції водогону

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 0

Директора товариства з Полтави та голову сільради з Полтавського району обвинувачують у спричиненні понад 2,2 млн грн збитків під час реконструкції водогону

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти щодо двох посадовців — директора товариства з Полтави та сільського голови однієї з громад Полтавського району. Про це 10 липня повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, під час реконструкції водогону директор фірми безпідставно завищив ціни на будівельні матеріали, а також вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Голова громади, не перевіривши обґрунтованість вартості, доручив підлеглим перерахувати понад 2,2 млн грн на рахунок товариства.

Ревізія Держаудитслужби виявила, що вартість деяких матеріалів у документах перевищувала ринкову в понад п’ять разів. Розмір збитків підтверджено експертизою. Прокурори заявили цивільний позов про відшкодування завданих місцевому бюджету збитків.

Директору інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Сільському голові — службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Нагадаємо, що посадовця «Полтаваелектроавтотрансу» судитимуть за вимагання «відкату» за тендер.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини зловживання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх