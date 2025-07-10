На Полтавщині судитимуть директора фірми та сільського голову через мільйонні збитки під час реконструкції водогону

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Директора товариства з Полтави та голову сільради з Полтавського району обвинувачують у спричиненні понад 2,2 млн грн збитків під час реконструкції водогону

Прокурори Полтавської обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти щодо двох посадовців — директора товариства з Полтави та сільського голови однієї з громад Полтавського району. Про це 10 липня повідомила пресслужба прокуратури. За даними слідства, під час реконструкції водогону директор фірми безпідставно завищив ціни на будівельні матеріали, а також вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Голова громади, не перевіривши обґрунтованість вартості, доручив підлеглим перерахувати понад 2,2 млн грн на рахунок товариства. Ревізія Держаудитслужби виявила, що вартість деяких матеріалів у документах перевищувала ринкову в понад п’ять разів. Розмір збитків підтверджено експертизою. Прокурори заявили цивільний позов про відшкодування завданих місцевому бюджету збитків. Директору інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Сільському голові — службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 ККУ). Нагадаємо, що посадовця «Полтаваелектроавтотрансу» судитимуть за вимагання «відкату» за тендер.

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