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Посадовця «Полтаваелектроавтотрансу» судитимуть за вимагання «відкату» за тендер

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 70

За версією слідства, чиновник вимагав 8% від суми договору за запчастини

У Полтаві посадовця комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс» судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили в поліції та прокуратурі Полтавщини.

Слідство встановило, що службовець упродовж січня–травня 2025 року вимагав у місцевого підприємця 8% «відкату» від суми тендерного договору за поставку автозапчастин. За ці гроші обіцяв перемогу у закупівлях і своєчасну оплату. Загалом підприємець отримав за договором близько 580 тисяч гривень, з яких понад 40 тисяч передав посадовцю.

Чиновника затримали після одержання коштів у службовому кабінеті. Наразі його відсторонено від посади.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами, поєднане з вимаганням). Обвинувальний акт уже передано до суду.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві затримали посадовця за вимагання $13 тисяч за «допомогу» ветеранам АТО.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар Полтава тендер
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