Поблизу Полтави в автівці виявили гранату та набої

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9 липня неподалік села Мачухи патрульні зупинили автомобіль Chevrolet і виявили в салоні боєприпаси. Водія затримали. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час патрулювання поблизу села Мачухи у Полтавському районі поліцейські зупинили автомобіль Chevrolet. У салоні автівки, за кермом якої перебував 36-річний водій, правоохоронці помітили предмети, схожі на боєприпаси.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та криміналістів. У ході огляду авто поліціянти вилучили гранату із запалом та набої до автоматичної зброї.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, чоловіка затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно три роки позбавлення волі отримав житель Горішніх Плавнів за збут гранат і набоїв.