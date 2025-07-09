Жителя Горішніх Плавнів засудили за збут гранат і набоїв

Три роки позбавлення волі — такий вирок виніс суд жителю Горішніх Плавнів за незаконне зберігання та продаж бойових припасів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.
Прокурори довели, що чоловік без дозволу зберігав у себе вдома бойові припаси.
У лютому та березні він продав зацікавленій особі:
7 корпусів ручної гранати РГД-5;
7 запалів УЗРГМ;
понад 200 набоїв.
Вирок ухвалено за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Усі вилучені боєприпаси передали на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили військового за незаконне поводження зі зброєю: той привіз із фронту гранати, а носив їх із собою його син.
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