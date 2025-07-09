Жителя Горішніх Плавнів засудили за збут гранат і набоїв

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 132

Йому дали 3 роки, а боєприпаси передали на потреби ЗСУ

Три роки позбавлення волі — такий вирок виніс суд жителю Горішніх Плавнів за незаконне зберігання та продаж бойових припасів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

Прокурори довели, що чоловік без дозволу зберігав у себе вдома бойові припаси.

У лютому та березні він продав зацікавленій особі:

7 корпусів ручної гранати РГД-5;

7 запалів УЗРГМ;

понад 200 набоїв.

Вирок ухвалено за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Усі вилучені боєприпаси передали на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили військового за незаконне поводження зі зброєю: той привіз із фронту гранати, а носив їх із собою його син.