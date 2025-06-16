Зберігав гранати та набої: перед судом постане житель Горішніх Плавнів

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 97

Жителя Горішніх Плавнів звинувачують у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів - гранат та набоїв. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у лютому та березні цього року чоловік продав зацікавленій особі 7 корпусів ручної гранати РГД-5, 7 уніфікованих запалів УЗРГМ тапонад 200 набоїв. Увесь цей арсенал боєприпасів обвинувачений зберігав удома.

Нині чоловік перебуває під вартою.

Судитимуть його за незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція знайшла у місцевого чоловіка гранату.