СЗР: Росія готує інформаційний удар з метою дискредитації України на тлі обмінів полоненими

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Служба зовнішньої розвідки України попереджає про підготовку масштабної інформаційної кампанії з боку Росії, спрямованої на підрив довіри до української влади у період обмінів військовополоненими. Пік цієї інформаційно-психологічної операції очікується цього тижня — орієнтовно 20 червня — і її метою є спровокувати суспільне обурення, насамперед військових та їх родин, деморалізувати українців та дискредитувати Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань.

Як зазначає українська розвідка, рішення про запуск кампанії ухвалив особисто президент РФ, а за її координацію відповідає один із перших заступників глави його адміністрації.

У російськомовному інфопросторі операція ворога буде базуватися на швидкому поширенні емоційно зарядженого та маніпулятивного контенту через провідні пропагандистські прокремлівські ресурси — від Маргарити Симоньян і Владіміра Соловйова до так званих «воєнкорів» та блогерів. Вони будуть маніпулювати статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян.

За інформацією СЗР, до кампанії долучили також низку проросійських проксі — маргінальні європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання — поширювати російські наративи в міжнародний інфопростір та нав’язувати російське трактування обміну, що триває.

Серед основних наративів російського ІПСО: «Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих», «в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів», «родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади».

До України з Росії повернули ще 1200 тіл загиблих

Кульмінаційним моментом кампанії, за прогнозами СЗР, стане запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня) публікація сфальсифікованих списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українців — як військових, так і цивільних. У такий спосіб Росія намагається спровокувати паніку та зневіру в українському суспільстві.

Нагадаємо, минулого тижня між Росією та Україною відбулося чотири обміни військовополоненими. Зокрема додому повернули захисників, які молодші 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих полонених.

Перший етап обміну важкохворими та тяжкопораненими захисниками відбувся 10 червня.