У Гадячі вкрали шолом із могили загиблої — поліція відкрила провадження

У Гадячі Миргородського району поліція розслідує факт наруги над могилою. Правоохоронці з’ясували, що з однієї з могил на місцевому кладовищі зник мотоциклетний шолом, який був елементом меморіального оформлення. Про це 10 липня повідомили у поліції Полтавщини.
Інформацію про викрадення оприлюднили в одному з місцевих пабліків. Правоохоронці провели перевірку, виїхали на місце та зафіксували правопорушення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, нещодавно в Хоролі чоловік пошкодив місце пам’яті загиблого на Алеї Героїв.
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