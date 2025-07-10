У Гадячі вкрали шолом із могили загиблої — поліція відкрила провадження

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 216

У Гадячі Миргородського району поліція розслідує факт наруги над могилою. Правоохоронці з’ясували, що з однієї з могил на місцевому кладовищі зник мотоциклетний шолом, який був елементом меморіального оформлення. Про це 10 липня повідомили у поліції Полтавщини.

Інформацію про викрадення оприлюднили в одному з місцевих пабліків. Правоохоронці провели перевірку, виїхали на місце та зафіксували правопорушення.

— Поліціянти вже встановили особу чоловіка, ймовірно причетного до крадіжки. Триває слідство, встановлюємо мотив і можливих свідків, — повідомив Ростислав Ярошенко, начальник відділення поліції №1 (м. Гадяч).

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно в Хоролі чоловік пошкодив місце пам’яті загиблого на Алеї Героїв.