У Хоролі чоловік пошкодив місце пам’яті загиблого на Алеї Героїв

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 199

Уранці 8 липня в місті Хоролі Лубенського району на Алеї Героїв невідомий пошкодив місце пам’яті загиблого воїна. Про це близько 7.30 повідомили місцеві мешканці, передає пресслужба поліції Полтавщини.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та криміналісти, які зафіксували правопорушення. За словами начальника місцевого відділення поліції Антона Супруненка, поліцейські оперативно встановили ймовірного порушника — 31-річного мешканця Хоролу. Наразі вирішують питання про вручення йому підозри.

Справу кваліфікували як хуліганство — слідчі розслідують обставини та мотиви дій чоловіка.