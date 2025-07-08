У Хоролі чоловік пошкодив місце пам’яті загиблого на Алеї Героїв

Уранці 8 липня в місті Хоролі Лубенського району на Алеї Героїв невідомий пошкодив місце пам’яті загиблого воїна. Про це близько 7.30 повідомили місцеві мешканці, передає пресслужба поліції Полтавщини.
На місце виїхали слідчо-оперативна група та криміналісти, які зафіксували правопорушення. За словами начальника місцевого відділення поліції Антона Супруненка, поліцейські оперативно встановили ймовірного порушника — 31-річного мешканця Хоролу. Наразі вирішують питання про вручення йому підозри.
Справу кваліфікували як хуліганство — слідчі розслідують обставини та мотиви дій чоловіка.
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