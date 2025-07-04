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У Полтаві притягнули до відповідальності людину, яка не відкрила укриття під час учорашнього обстрілу

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 443

 

За Кодексом України про адміністративні правопорушення винний має сплатити штраф

У Полтаві правоохоронці притягнули до відповідаьності людину, яка не відкрила укриття у центрі міста під час дронової атаки росіян. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про інцидент правоохоронці дізналися із соціальних мереж. Вони встановили, що відповідальна особа під час повітряної тривоги не відкрила укриття і тим самим поставила під загрозу життя та здоров’я людей.

На цю людину поліціянти склали адмінматеріал за ч. 1 ст. 175-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Винній особі загрожує штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень.

Крім того, на інцидент учора відгеагував і т. в. о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут. Він зазначив, що цю відповідальну особу уже звільнили з роботи.

Нагадаємо, уранці 3 липня у Полтавській громаді пролунали вибухи. У Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. 

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках. 

Кількість постраждалих зросла — нині це 64 особи. Серед них — переважно цивільні, двоє поліціянтів. Наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття Полтава обстріл відповідальність
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