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У Полтаві взяли під варту викладача профтехучилища, який продавав фальшиві повістки

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 414

 

Чоловік продавав повістки військовозобов'язаним, аби ті могли уникнути спілкування із групами оповіщення

У Полтаві взяли під варту викладача одного із професійно-технічних училищ за продаж військовозобов’язаним фіктивних повісток. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду від 12 червня.

У матеріалах справи зазначено, що наприкінці грудня обвинувачений разом зі ще однією особою придумали схему ухилення від мобілізації — виготовляли та продавали військовозобов’язаним фіктивні повістки про виклик до ТЦК та СП, аби ті могли уникнути спілкування із групами оповіщення та не отримали справжні повістки.

Так у квітні обвинувачений отримав від свого спільника мінімум чотири такі повістки, а згодом продав дві з них по 1000 гривень кожну. Ще дві повістки чоловік продав у травні. 11 червня його затримали правоохоронці.

Затриманому інкримінують перешкоджання Збройним Силам України та підроблення документів. У залі суду чоловік свою вину визнав і заявив про готовність до співпраці з правоохоронцями. Він просив призначити йому запобіжний звхід у вигляді домашнього арешту, проте суд залишив чоловіка під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали двох полтавців, які виписували собі фейкові повістки, аби не отримати повістки справжні.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: повістки продаж підробка документів суд ухвала суду
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