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У Полтаві стався конфлікт між цивільним та представниками ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 308

 

У Полтавському обласному ТЦК зазначають, що військовослужбовці протиправних дій щодо чоловік не вчиняли

Сьогодні, 11 червня, близько 9.00 у Полтаві стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і патрульними, які проводили оповіщення, та цивільним чоловіком. Спочатку відео з місця події почали ширити користувачі у соцмережах, а далі подію прокоментували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.


На кадрах видно, що чоловік хапається за стовп та просить про допомогу.

У Полтавському ОТЦК зазначили, що чоловік не мав при собі військово-облікових документів. Йому запропонували проїхати до центру комплектування, проте чоловік відмовився і спробував втекти. Поліціянти кілька разів попередили чоловіка про можливе затримання, проте той їх проігнорував.

Оскільки вимоги поліцейських були проігноровані, патрульні застосували фізичну силу згідно зі статтею 45 Закону України «Про національну поліцію» та провели адміністративне затримання. Під час конфлікту порушник завдав тілесних ушкоджень патрульному та пошкодив бодікамеру, — додають у пресслужбі ТЦК.
На місце події приїхала слідчо-оперативна група, а також «швидка», яку викликав собі чоловік. Далі його ушпиталили.
У Полтавському ОТЦК також зазначають, що військовослужбовці протиправних дій щодо чоловіка не вчиняли. 
Нагадаємо, наприкінці травня у Кременчуці цивільні напали на військовослужбовців ТЦК та побили їм машину



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне Джерело відео: соцмережі
Теги: конфлікт ТЦК та СП оповіщення патруль
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