У Полтаві стався конфлікт між цивільним та представниками ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 308

У Полтавському обласному ТЦК зазначають, що військовослужбовці протиправних дій щодо чоловік не вчиняли

Сьогодні, 11 червня, близько 9.00 у Полтаві стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і патрульними, які проводили оповіщення, та цивільним чоловіком. Спочатку відео з місця події почали ширити користувачі у соцмережах, а далі подію прокоментували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.



