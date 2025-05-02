Під Полтавою сталася аварія за участі правоохоронців: попередньо загинув поліціянт та пасажир поліцейської автівки

Сьогодні, 2 травня, близько 11.40 на дорозі біля Полтави у селі Мачухи сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацією про подію ділилися очевидці у соцмережах.
За попередніми даними, на дорозі зіткнулися два автомобілі — легковик Opel Insignia та авто патрульної поліції. Є інформація, що сталося лобове зіткнення.
Попередньо загинули двоє осіб із поліцейського автомобіля — ймовірно поліціянт та пасажир. Одну людину з іншого автомобіля ушпиталили.
На місці наразі продовжують працювати правоохоронці.
Офіційної інформації про аварію від поліції області наразі немає.
Нагадаємо, учора у Кременчуці зіткнулися два автомобілі: в одного з водіїв стався гіпертонічний криз.
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