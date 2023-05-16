Труп у пакеті на смітнику: у кременчуцькій поліції розповіли подробиці 

У Кременчуцькому районному управлінні поліції розповіли подробиці інциденту, що стався на Першому Занасипі 28 квітня. Нагадаємо, містяни повідомили, що біля сміттєвих баків у пакетах лежить труп. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривало слідство.
У Кременчуці біля сміттєвих контейнерів знайшли труп жінки
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко, особи померлої жінки та чоловіка, що відніс її труп до смітника встановлені. Обставини теж. Проте кримінальну справу закрили.
Так, слідство встановило, що тіло 86-річної померлої жінки на смітник виніс її син. Це сім’я переселенців з Донецької області, які винаймали житло у гуртожитку на вул. Шевченка.
Вона також додала, що на обліку у службах чоловік не перебував. Слідів насильницької смерті на тілі померлої не знайшли. Кримінальну справу закрили.
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