Труп у пакеті на смітнику: у кременчуцькій поліції розповіли подробиці

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 367 Коментарів: 1

У Кременчуцькому районному управлінні поліції розповіли подробиці інциденту, що стався на Першому Занасипі 28 квітня. Нагадаємо, містяни повідомили, що біля сміттєвих баків у пакетах лежить труп. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривало слідство.

У Кременчуці біля сміттєвих контейнерів знайшли труп жінки

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко, особи померлої жінки та чоловіка, що відніс її труп до смітника встановлені. Обставини теж. Проте кримінальну справу закрили.

Так, слідство встановило, що тіло 86-річної померлої жінки на смітник виніс її син. Це сім’я переселенців з Донецької області, які винаймали житло у гуртожитку на вул. Шевченка.

— Жінка померла природньою смертю, кілька днів труп був у квартирі, а про те, що її не було видно кілька днів, нам повідомила їхня сусідка, — каже Анна Васенко. — Син померлої розповів, що вчинив так, бо виконував волю матері — та, мовляв, не хотіла, аби її тіло закопували у землю. Хоча, можливо, у нього не було фінансової можливості її поховати.

Вона також додала, що на обліку у службах чоловік не перебував. Слідів насильницької смерті на тілі померлої не знайшли. Кримінальну справу закрили.