Боксер з Кременчука Віктор Вихрист може провести бій наступного місяця

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 489

Все буде залежати від того чи зможуть його випустити з країни

Непереможний український надважковаговик з Кременчука Віктор Вихрист (9-0, 7 КО) може повернутися на ринг у травні.

Менеджер боксера Андрій Котельник розповів в ефірі проєкту «Разом до перемоги» розповів, що наразі команда українця працює над отриманням дозволу боксеру виїхати закордон на тренувальний збір.

Якщо отримати дозвіл вдасться, то Віктор Вихрист може відбоксувати наступного місяця.

Тако Котельник розповів, що Віктор Вихрист мав боксувати у березні в США, проте повномасштабний напад рф на Україну зробив цей бій неможливим.