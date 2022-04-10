«Вони на стільки зомбовані»: боксер Вихрист про російських спортсменів, війну та бій Усика

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України вивів родину з Кременчука. Промоутери з Німеччини хвилювалися за боксера й не раз попереджали, проте Віктор до останнього не вірив. Навіть о 6 ранку, 24 лютого, перед тренуванням зайшов в інтернет й здринугвся від того, що побачив. Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Kamp-Sport.
Зараз Віктор разом з дружиною та двома маленькими синами перебрався до Львова. У Львові Віктор у школі боксу Котельника тренується та проводить уроки для юних спортсменів. Допомагає ремонтувати візки для людей з обмеженими можливостями, розвантажує фури з гуманітарною допомогою та чергує вночі на складі.
Кременчуцький боксер розповів, що захоплюється всіма українськими боксерами, які допомагають Україні.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер