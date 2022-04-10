«Вони на стільки зомбовані»: боксер Вихрист про російських спортсменів, війну та бій Усика

Сьогодні, 00:43 Переглядів: 126

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України вивів родину з Кременчука. Промоутери з Німеччини хвилювалися за боксера й не раз попереджали, проте Віктор до останнього не вірив. Навіть о 6 ранку, 24 лютого, перед тренуванням зайшов в інтернет й здринугвся від того, що побачив. Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Kamp-Sport.

Зараз Віктор разом з дружиною та двома маленькими синами перебрався до Львова. У Львові Віктор у школі боксу Котельника тренується та проводить уроки для юних спортсменів. Допомагає ремонтувати візки для людей з обмеженими можливостями, розвантажує фури з гуманітарною допомогою та чергує вночі на складі.

- Дуже багато спортсменів з росії знаю, з багатьма з ними спарингу вав та проводив поєдинки. Вони зомбовані на стільки, що навіть не розуміють. Вони думають, що ми тут «прикалюємося». Для мене це країна агресор, для мене їх вже немає. Це не люди, - розповів Віктор Вихрист про спілкування з російськими боксерами.

Кременчуцький боксер розповів, що захоплюється всіма українськими боксерами, які допомагають Україні.

- Військовими вражений не те слово. Я у захваті від кожного хто воює, хто допомагає. Наша країна стала настільки згуртованою, всі один за одного. Й щиро від душі за кожного хвилююся. Дай бог вам всім здоров’я та терпіння. Ми у вас віримо та любимо. Ми з вами, - додав Віктор Вихрист.