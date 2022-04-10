Ліквідують ямковість на автодорогах державного значення Полтавщини

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 68

Воєнний стан не став на заваді ремонту доріг

Розпочалася робота з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення Полтавщини. Про це повідомила Служба автомомільних доріг у Полтавській області.

Інженери відділу якості та технічного контролю Служби спільно з підрядними організаціями провели дефектування пошкоджених ділянок дорожнього покриття, аби в подальшому визначити обсяги необхідних ремонтів.

Підрядні організації готові до початку робіт. Техніка та матеріали в наявності. Незабаром бригади вийдуть на автошляхи для забезпечення проїзду. Роботи будуть виконуватися гарячою асфальтобетонною сумішшю.

Першочергово вийшли на ремонт доріг, якими активно пересуваються внутрішньо переміщені особи та наші військові. Зокрема працюють на Н-12 Суми-Полтава та Р-42 Лубни-Миргород-Опішня.