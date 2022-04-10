У Кременчуці відновлюють зіпсоване графіті на електростанції

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Вчора, 9 квітня, в районі зупинки Електростанція розпочалися роботи з відновлення муралу «Погляд». Художник Сергій Брильов разом з небайдужими кременчужанами продовжить роботу з відновлення графіті, яке спаплюжили 23 листопада.

Нагадаємо, що відкрили мурал восени 2016 року. Його створив художник Сергій Брильов, якому допомагали активісти. Головною фігурою на муралі є Володимир Шаповал, кременчуцький боєць ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 року під Щастям Луганської області. Він зображений праворуч, у повній екіпіровці, на тлі інших військових.