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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуці відновлюють зіпсоване графіті на електростанції

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 254

 

Роботи триватимуть кілька днів 

Вчора, 9 квітня, в районі зупинки Електростанція розпочалися роботи з відновлення муралу «Погляд». Художник Сергій Брильов разом з небайдужими кременчужанами продовжить роботу з відновлення графіті, яке спаплюжили 23 листопада

Нагадаємо, що відкрили мурал восени 2016 року. Його створив художник Сергій Брильов, якому допомагали активісти. Головною фігурою на муралі є Володимир Шаповал, кременчуцький боєць ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 року під Щастям Луганської області. Він зображений праворуч, у повній екіпіровці, на тлі інших військових.

У Кременчуці завершили мурал-графіті «Погляд»
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Автор: Альона Душенко
Теги: мурал графіті Сергій Брильов
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