У Кременчуці вандали зіпсували графіті на електростанції

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 407

23 листопада у Кременчуці вандали зіпсували мурал-графіті «Погляд» на електростанції. Про це повідомили у спільноті h.kremencug. Темною фарбою замалювали обличчя зображеним людям.

Нагадаємо, що відкрили мурал восени 2016 року. Його створив художник Сергій Брильов, котрому допомагали активісти.

Головною фігурою на муралі є Володимир Шаповал, кременчуцький боєць ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 року під Щастям Луганської області. Він зображений праворуч, у повній екіпіровці, на тлі інших військових.

