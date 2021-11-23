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У Кременчуці вандали зіпсували графіті на електростанції

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 407

 

Темною фарбою замалювали обличчя зображеним людям

23 листопада у Кременчуці вандали зіпсували мурал-графіті «Погляд» на електростанції. Про це повідомили у спільноті h.kremencug. Темною фарбою замалювали обличчя зображеним людям.

Нагадаємо, що відкрили мурал восени 2016 року. Його створив художник Сергій Брильов, котрому допомагали активісти.

Головною фігурою на муралі є Володимир Шаповал, кременчуцький боєць ЗСУ, який загинув 6 березня 2016 року під Щастям Луганської області. Він зображений праворуч, у повній екіпіровці, на тлі інших військових.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вандалізм мурал Сергій Брильов
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