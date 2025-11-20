Олена Шуляк
Топ новина, Полтавщина

У Полтаві жінка штовхнула сержанта ЗСУ під авто — той зламав ногу

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 606 Коментарів: 1

 Інцидент стався під час роботи групи оповіщення, поліція та медики виїжджали на місце події

У Полтаві під час виконання службових завдань групою оповіщення стався інцидент за участі двох жінок і військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомили в обласному територіальному центрі комплектування.

За попередньою інформацією, жінки перешкоджали роботі групи оповіщення. Під час конфлікту одна з них штовхнула сержанта ЗСУ, у результаті чого чоловік потрапив під автомобіль. Машина переїхала йому ногу.

На місце викликали патрульну поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Військовому надали медичну допомогу.

Обставини події нині встановлюють правоохоронці. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, що речник Полтавського ОТЦК вважає примусове доставляння чоловіків у центр комплектування законним.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 546
evil:
Сьогодні, 19:54

Слухайте , мені вже вкурвились оці маніпуляції ТЦК яке себе ототожнюють з ЗСУ.

Розказую як воно має бути . По справедливості і по закону . Не вистачає людей на фронті ?  Оголошуйте загальну мобілізацію забирайте всіх до одгого! Не оголошуєте? Економіку треба підтримуввти? Тоді нехєр висмикувати як скот людей по вулицях. По країні декілька учбових закладів військових, МВС, СБУ,  МНС, ДПСУ. За всі роки у цих закладах фахово коштом платників податків навчалося сотнітисячна підготовлена армада. У ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ ХТО ЗАКІНЧИВ ПЕРЕЛІЧЕНІ ЗАКЛАДИ НЕ МАЄ БУТИ НІЯКОЇ БРОНІ НІЯКОЇ ПЕНСІЇ . Всі вони в першу чергу зобов'язані боронити країну. Бо саме для цього їх готували коштом платників податків. Під час воєнного стану алада має бути очолена військовими адміністраціями а не  багатомільонною армією чиновників. Подивіться на їх декларації за 22-25 рік. Всі мільонери на державних посадах. Вони отримали від держави найбільше з нас всіх разом взятих. Тому Малецький , Шаповалов , Гриценко і здоровезний бугай Проценко мають сидіти в окопах під Покровськом. Вони від держави отримали мільони. Бо економіка країни тримається на промисловості , а не на казнокрадах....А чиновників на містах можуть замінити поранені зморені бійці ЗСУ! Чи не так?


11 0

Вверх