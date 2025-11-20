У Полтаві жінка штовхнула сержанта ЗСУ під авто — той зламав ногу

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 606 Коментарів: 1

Інцидент стався під час роботи групи оповіщення, поліція та медики виїжджали на місце події

У Полтаві під час виконання службових завдань групою оповіщення стався інцидент за участі двох жінок і військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомили в обласному територіальному центрі комплектування.

За попередньою інформацією, жінки перешкоджали роботі групи оповіщення. Під час конфлікту одна з них штовхнула сержанта ЗСУ, у результаті чого чоловік потрапив під автомобіль. Машина переїхала йому ногу.

На місце викликали патрульну поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Військовому надали медичну допомогу.

Обставини події нині встановлюють правоохоронці. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, що речник Полтавського ОТЦК вважає примусове доставляння чоловіків у центр комплектування законним.