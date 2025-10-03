У Кременчуці в квартирі вибухнув боєприпас: дитина дивом не постраждала

Увечері 2 жовтня в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Київській у Кременчуці стався вибух. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 6-річна дитина взяла із серванта невідомий предмет і кинула його в бік шафи. Після цього стався вибух. Хлопчик не постраждав, пошкоджено лише меблі.

На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередньою версією, вибухнув суббоєприпас артилерійського снаряда. Його походження наразі встановлюють.

Поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами чи вибуховими речовинами).

Правоохоронці наголошують: небезпечні предмети не можна зберігати вдома, адже це становить смертельну загрозу. При виявленні підозрілих речей слід одразу телефонувати 102 або 101.

