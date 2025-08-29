Кременчуківці чули вибух

29 серпня, близько 20.30, кременчуківці чули вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників в області, тож ймовірно містяни чули роботу протиповітряної оборони.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що напередодні у Градизьку в приватний двір впали уламки російського дрона.
