«Це може наробити біди»: із будівлі зруйнованого ТЦК та СП у Кременчуці обсипається цегла та штукатурка

Містяни хвилюються: тротуар не обгороджений, а із краю даху обвалюється цегла та штукатурка. А це несе небезпеку перехожим, зокрема й дітям
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий мешканець, який живе навпроти зруйнованої внаслідок дронової атаки будівлі Кременчуцького РТЦК та СП. Каже: нині приміщення законсервоване, але потроху руйнується — із даху сиплеться цегла, а зі стін — штукатурка. І все це падає просто на тротуар, яким ходять люди.
— Незабаром почнеться навчальний рік, на вулицях побільшає дітей. Це ж небезпечно для перехожих — раптом впаде і травмує когось, — переконує чоловік.
Нині тротуар поблизу будівлі ТЦК не обгороджений, тож дійсно у разі падіння будматеріали можуть когось травмувати. А незабаром почнеться навчальний рік, на вулицях побільшає дітей — це нестиме загрозу і їх життю, додає кременчуківець.
За його словами, він уже звертався до секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка із цією проблемою: той пообіцяв вплинути, проте наразі нічого не змінилося. Дзвонив і на гарячу лінію служби допомоги міського голови кременчужанам, проте там йому порадили звертатися із цим до керівництва Кременчуцького РТЦК.
Нагадаємо, минулого місяця містяни скаржилися, що після дронової атаки на Кременчук тривалий час не прибирали скло і на вулиці Богаєвського.
