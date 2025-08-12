«Це може наробити біди»: із будівлі зруйнованого ТЦК та СП у Кременчуці обсипається цегла та штукатурка

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий мешканець, який живе навпроти зруйнованої внаслідок дронової атаки будівлі Кременчуцького РТЦК та СП. Каже: нині приміщення законсервоване, але потроху руйнується — із даху сиплеться цегла, а зі стін — штукатурка. І все це падає просто на тротуар, яким ходять люди.

— Незабаром почнеться навчальний рік, на вулицях побільшає дітей. Це ж небезпечно для перехожих — раптом впаде і травмує когось, — переконує чоловік.

Нині тротуар поблизу будівлі ТЦК не обгороджений, тож дійсно у разі падіння будматеріали можуть когось травмувати. А незабаром почнеться навчальний рік, на вулицях побільшає дітей — це нестиме загрозу і їх життю, додає кременчуківець.

За його словами, він уже звертався до секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка із цією проблемою: той пообіцяв вплинути, проте наразі нічого не змінилося. Дзвонив і на гарячу лінію служби допомоги міського голови кременчужанам, проте там йому порадили звертатися із цим до керівництва Кременчуцького РТЦК.

— Це добре, поки все добре. Але в один момент може наробити біди — і тоді буде біда, — каже чоловік.

