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«Хочу, щоб це дійшло до Президента України»: Костянтин Кууск, який має 1 групу інвалідності, виявився «тимчасово непридатним»

Вчора, 16:47 Переглядів: 1 786 Коментарів: 1

 «На кожному кроці — порушення закону», — кременчуцький громадський активіст, волонтер, параспортсмен

Костянтин Кууск, колишній голова ГО «На крилах надії України», волонтер і параспортсмен, має першу групу інвалідності й пересувається на кріслі колісному. З початку повномасштабної війни чоловік перебуває за кордоном, проте днями вимушений був повернутися до України через те, що ТЦК оголосило його в розшук.

Про те, як проходив ВЛК й про висновки ТЦК, Костянтин Кууск розповів «Кременчуцькому Телеграфу»

— На кожному кроці — порушення закону. Я їхав в Україну спеціально, щоб вирішити питання, чому мене об’явили в розшук. Відповідно до вимог законодавства, я вчасно оновив всі свої дані. Я подав інформацію про реєстрацію та місце проживання — вказав польську адресу. Все було добре, проте у лютому на сайт Оберіг було завантажено штучний інтелект, який самостійно обробляв військово-облікові дані. Він працював у тестовому режимі. У квітні ця система зі штучним інтелектом автоматично відправляла повістки до всіх. Тобто відбувся витік державної інформації, коли вони скористувалися штучним інтелектом — йдеться про порушення передачі персональних даних. Я не дозволяв надавати мої персональні дані третім особам, у тому числі штучному інтелекту.

Вчора чоловік відвідав кременчуцький ТЦК та СП й отримав направлення на проходження ВЛК.

Сьогодні відвідав комісію. Розповідає, що пройшов усіх лікарів, проте має безліч питань щодо правомірності всього, що відбувається:

— Я надав документ МСЕК, там де вказано, що у мене безстрокова, тобто довічна інвалідність. Висновок МСЕК виданий у 2002 році. Пенсійне посвідчення підтверджує мою групу інвалідності. Відповідно до вимог, я мав з’явитися до ТЦК, показати свою групу інвалідності, і вони мусили зняти мене з обліку протягом тижня-двох. Проте мене, особу з інвалідністю першої групи з дитинства, яка не повинна проходити ВЛК, все одно направляють на комісію. Це порушення з боку ТЦК!

Костянтин обурений. Каже, не відчуває, що Кременчук — це його рідний дім: «Я подолав 2000 км, щоб приїхати до ТЦК й вирішити проблему. Проте зіткнувся з байдужістю й свавіллям».

— Сьогодні для мене Кременчук — не місце, де підтримують, роблять по-людськи, це місце, де створювати проблеми й, попри порушення закону, направляють на ВЛК. Я не маю проходити ВЛК, тому що я не військовозобов’язаний. Яка ще країна у світі, крім нашої, бере людину з інвалідністю, на кріслі колісному?

За словами Костянтина Кууска, в кременчуцькому ТЦК ніяких пояснень не дають: «Вони просто виконують свою роботу, яку диктує ця система».

Наразі чоловік чекає, поки йому видадуть військовий квиток.

 — Я наголошую, що немає тимчасово непридатних. Відповідно до закону України є або придатна особа, або непридатна. Тож, виходячи з всього, що відбувається, вони визнають, що я — придатна особа. Я глибоко розчарований цією системою. Так не повинно бути.

Костянтин Кууск налаштований рішуче:

«Хочу, щоб це дійшло до Президента України. Є закон, який не має права порушувати ніхто. Є людська гідність, яку теж ніхто не має права порушувати».
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Чоловік з інвалідністю повернувся в Україну на кріслі колісному й отримав на кордоні виклик в Кременчуцький ТЦК, а там — направлення на ВЛК

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Автор: Мирослава Українська
Теги: особи з інвалідністю ТЦК та СП
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Коментарі: 1

1 495
evil:
Вчора, 19:08

Константине, Цюцюркограю з великої літери чхати особисто на ваші проблеми. Як і на наші. Свавілля ТЦК діє с тих пір як квартальний недопрезидент зняв з посади Валерія Залужного. Тіко зараз Істомін розкаже шо ваша ситуація то росіянська проаокація. Шо ви граєте на руку ворога. Цюцюркограй клав те чим грає на роялі на всіх громадян України крім власного оточення. Дякуйте 73% довбойо котрі обрали блазня на найвищу державну посаду.


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