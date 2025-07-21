Директором Міського саду став Ельдар Атаханов

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Комунальний заклад культури та відпочинку «Міський сад» на сьогодні очолює Ельдар Атаханов. Про відповідні зміни стало відомо з сайту Кременчуцької міської ради.

Як вказано на сайті Опендатабот, контракт з Ельдаром Атахановим підписали на один рік.

Що відомо про нового директора Міського саду

До призначення директором Міського саду Ельдар Атаханов працював головним спеціалістом кременчуцького управління контролю за станом благоустрою. З 2021 по 2024 роки був головним спеціалістом сектору мобілізаційної роботи у Кременчуцькій районній державній адміністрації. У 2018 році працював старшим інспектором відділу матеріально-технічного забезпечення у Полтавському рибоохоронному патрулі.

Ельдар Атаханов також є представником громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Окрема міська охорона народу».

Що він задекларував за 2024 рік

У своїй щорічній декларації про доходи і майно Ельдар Атаханов вказав нерухомість, доходи та авто.

З нерухомості Ельдар Атаханов задекларував квартиру, якою володіє, окрім нього, дружина Вікторія Атаханова та, ймовірно, син Віталій Атаханов. Площа оселі — 53 м². Нею Ельдар Атаханов володіє з 2004 року.

Вікторія Атаханова також має ще одну квартиру в Олександрії (Кіровоградська область) з 2021 року. Вказана вартість житла — 80 тисяч гривень.

У самого посадовця з 2019 року є земельна ділянка у селі Тарандинці площею 20 тисяч м2. Чоловік також задекларував свою квартиру, яку придбав у 2024 році. Вартість житла — 200 тисяч гривень.

З транспорту Вікторія Атаханова має LEXUS is300 2008 року випуску, вартістю 50 тисяч гривень. Машиною жінка користується з 2021 року. Сам Ельдар Атаханов з 2020 року має ToyotaCamry 2017 року випуску, вартістю 362 тисяч 614 гривень.

З доходів Ельдар Атаханов задекларував:

190 030 грн заробітної плати від Кременчуцької районної державної адміністрації;

283 487 грн пенсії від Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області;

28 713 грн субсидії;

10 246 грн соціальних виплат;

5 487 грн — дохід від здачі майна в оренду ТОВ «Агро-Альянс АК»;

40 грн інших доходів.

Його дружина Вікторія Атаханова має:

93 268 грн зарплати, отриманої у ТОВ «Мейкап Трейдінг»;

35 320 грн пенсії.

Заощаджень родина не тримає.

Що відомо про звільнення колишнього керівника Міського саду Віталія Дедюріна

Наприкінці березня Віталій Дедюрін написав на своїй сторінці у фейсбуці допис про те, що з ним можуть не продовжити контракт. Тоді у коментарі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» він розповідав, що офіційно йому про це ще не повідомляли, але подібні чутки вже ширилися. Причиною свого майбутнього звільнення він тоді назвав «невиконання злочинних наказів».

Місяць тому на одному із засідань виконавчого комітету мер місті Віталій Малецький підтвердив чутки про звільнення Дедюріна. Він повідомив, що із чоловіком не продовжуватимуть контракт і додав, що є «певні речі, про які не хочеться тут говорити», і що цих речей за останній час накопичилося «дуже й дуже багато».