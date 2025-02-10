У Кременчуці просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Олександру Яцині

Олександр Яцина брав участь в АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист української землі. Був мужнім захисником, справжнім патріотом своєї країни
Довгий час чоловіка вважали зниклим безвісти, але під час обміну тіл, який відбувся в серпні 2024 року, стало відомо про загибель воїна. Його поховали 21 січня 2025 року в Кривушах.
В редакцію «Кременчуцького Телеграфа» завітали мати загиблого бійця Ірина Володимирівна та його дружина Ольга. Вони розповіли про героя та звернулися до кременчужан з проханням підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно.
Олександр родом із Кривушів. Народився 12 березня 1988 року. Закінчив школу № 2, ВПУ № 7. Мати каже, що він з дитинства мріяв працювати в поліції.
Після строкової служби в армії вступив на службу в органи внутрішніх справ міста Кременчук. Спочатку працював дільничним інспектором поліції, пізніше — оперуповноваженим сектору карного розшуку. Паралельно навчався на юридичному факультету Кременчуцького національного університету ім.Остроградського на спеціальності «Право».
Коли у 2014 році почалася антитерористична операція, Олександр без роздуму пішов захищати територіальну цілісність України та її суверенітет. Брав участь в запеклих боях під Червоним лиманом, Слов’янськом, Широкине, Маріуполем. Він — учасник Дебальцевської операції. За участь в АТО отримав відзнаку Президента України та медаль «Ветеран війни».
Мати Олександра згадує, як син повідомив, що йде на війну. Каже, зранку прийшов, обійняв і зі словами: «Мам, ну якщо не я, то хто буде захищати мою сім’ю?», пішов. З того часу Ірина Володимирівна бачила сина живим лише один раз, коли Олександр приїхав провідати улюблену донечку, якій робили операцію.
Після мобілізації Олександр був призваний солдатом-стрільцем 3 відділення 3 взводу роти охорони Кременчуцького Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Полтавської області. З березня 2023 року рота охорони несла службу в Чернігівській області.
З 21 січня 2024 року група військових, в складі якої був Олександр, стійко утримували позиції ЗСУ під Авдіївкою й майже щохвилини відбивали штурмові атаки противника.
30 січня група отримала наказ висуватися на точку евакуації, але потрапила в засідку противника. Побратими Олександра розповідали, що вони вели важкий стрілковий бій.
Над будівлею, звідки відстрілювалися, весь час літали FPV-дрони. Противник вів мінометний обстріл.
Довгий час чоловік вважався зниклим безвісти. Рідні сподівалися, що він живий, що перебуває в полоні, й весь час шукали його. Інформації не було й лише в жовтні 2024 року після обміну тілами загиблих воїнів, дружина впізнала татуювання, яке прикрашало плече й передпліччя її чоловіка
Ольга каже, що тіло знаходилося в морзі Івано-Франківська й дякує всім працівникам Кременчуцького РТЦК та СП, які допомагали організувати перевезення й поховання її чоловіка.
Зараз пані Ольга разом із донькою та батьками Олександра звертаються до всіх кременчужан з проханням підтримати петицію на присвоєння звання Героя України її чоловіку.
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