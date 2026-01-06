Шахові гойдалки новорічного Кубку

У ньому взяли участь 23 юних шахісти третіх-четвертих розрядів віком від 7 до 16 років з міст Кременчука, Олександрії та Світловодська.

Шахісти грали два дні за швейцарською системою в дев’ять турів. Перший день проходив майже без несподіваності, за виключенням поразки Валерії Євдокімової з «Каїсси» від Сергія Васильченка зі Світловодська. Це була партія, в якій вона, маючи перевагу, побачила можливість зробити шах ферзем, підставила його під удар, та, незважаючи на подальші зусилля, не змогла спасти партію.

Андрій Алексахін зі Світловодська програв першу партію Валентину Матвієнко та потім переміг у всіх останніх партіях.

Трохи несподівано Іван Ткач зі Світловодська прямою атакою матував короля В. Матвієнко.

Після першого дня, маючі чотири очка, лідирувала тройка третьорозрядників в складі І. Ткача, А. Алексахіна та В. Матвієнка. Вони утеряли бали в партіях між собою та Богдан Тараненко з 4- м розрядом з м. Світловодська, який мав на пів очка більше.

Вже на очко відставав від лідера Кирило Лишайов з місцевої «Каїсси».

На другий день лідер, в своїй манері, ставляючи пастки, не звертаючи увагу на захист власного короля, почав атакувати В. Євдокимову. Остання, впевнено захистила власного короля, знайшла прогалину в захисті Богдана та перемогла в гострої позиції, розпочавши справжні шахові гойдалки, відкинувши його навіть за межи лідируючий тройці.

В трійку після перемоги стрімко вирвався К. Лишайов, маючи кращий коефіцієнт. І. Ткач після поразки залишив лідируючу позицію.

Але ж і сама Валерія вже в наступної партії проти одноклубника Євгена Куберського значно ускладнила свої шанси на виконання 3-го розряду. Маючи можливість виграти туру, а потім партію, знаходячись в цейтноті через брак часу, та починаючи давати «любими» шахи, Валерія лише укріпила захист короля суперника.

Побачивши, що король в безпеці, вже Євген переходить в атаку, тактичним ударом руйнуючи захист чорного монарха та за рахунок психологічного тиску виграє партію, стаючи лідером серед 4- х розрядів.

Ще знаходячись під тиском програної партії, в наступної, в котрої Валерію задовольняла тільки перемога проти третьорозрядника з Олександрії Тихона Беця, вона погано розіграла дебют, попавши під пряму атаку суперника та була вимушена захищатися майже єдиними ходами.

Вже її партнер намагаючись дати мат білому королю, замість легкого виграшу фігури, а потім і партії, перевертає усе з ніг на голову, загнавши свого ферзя в пастку, в якої він й загинув, відповідно отримавши поразку.

Серед 4-х розрядів Є. Куберський таки утримав лідерство, отримавши 3-й розряд, так саме, як і В. Євдокимова, яка стала другою.

На третьому місці — Іван Барабаш з Олександрії.

Справжній трилер розігрався в останньому турі серед 3- х розрядів через партію В. Матвієнка проти Марка Лебедя з Олександрії, який мав лише 4- й розряд.

Ця партія лише перейшла в типовий ендшпіль з зайвим пішаком у Валентина та слоном проти коня, коли всі інші вже закінчилися.

Завдяки недосконалої грі Валентина, Марк маневрами коня спочатку відіграв пішака, зводячи партію практично в ніччю, що позбавляло першого перемоги в новорічному Кубку.

Тому він вирішив рискувати, віддав слона за коня та зробивші прохідного в ферзі пішака, але не розрахував, що король суперника встигає його наздогнати та потім саме маючи зайвого пішака вже грати на перемогу.

Але на його щастя вже його король встигає встати в опозицію до короля суперника, після чого партія завершується патом, та Валентин залишається другим після Андрія Алексахіна, та йому так саме як переможцю вистачає очок, щоб виконати другий розряд.

Третім серед третіх розрядів стає Кирило Лишайов, котрому на цей раз невистачило очок до виконання 2- го розряду.

Призери в обох категоріях отримали медалі та грамоти також солодощі, так само як і всі учасники та переможець — Кубок, який вручив заступник голови шахово-шашкової федерації об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району Сергій Сердюк, який поздоровив учасників з прийдешнім 2026 роком та побажав миру та спортивних досягнень.