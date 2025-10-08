У Кременчуці пройде Кубок України Другої ліги з хокею

З 10 по 12 жовтня у Кременчуці відбудеться Кубок України Другої ліги з хокею. Про це повідомив офіційний акаунт Української аматорської хокейної ліги в Telegram.
За трофей позмагаються вісім команд:
Організатори обіцяють напружену боротьбу та запрошують уболівальників підтримати свої команди. Розклад матчів і час початку ігор оприлюднять додатково.
Нагадаємо, що хокейний клуб «Кременчук» відкрив Чемпіонат України перемогою на домашній арені.
