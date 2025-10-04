ГО "Захист держави"
Спорт, Анонс

«Кременчук» стартує в Молодіжній хокейній лізі: перший матч 5 жовтня проти «Дніпра»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 125

 Федерація хокею України оприлюднила розклад і заявки команд

4 жовтня стартує новий сезон Молодіжної хокейної ліги України. Першими на лід вийдуть «Богуславські Шершні» та новачок чемпіонату — «Титани». Також відбудуться матчі «Сокіл» – «Крижинка» та «Дніпро» – «Кременчук». Про це повідомила Федерація хокею України.

Розклад перших ігор:

  • 4 жовтня, 14.45 — «Титани» – «Шершні»
  • 4 жовтня, 17.15 — «Сокіл» – «Крижинка»
  • 5 жовтня, 11.00 — «Сокіл» – «Крижинка»
  • 5 жовтня, 13.30 — «Титани» – «Шершні»
  • 5 жовтня, 17.45 — «Дніпро» – «Кременчук»
  • 6 жовтня, 14.00 — «Дніпро» – «Кременчук»

Федерація хокею також оприлюднила заявку ХК «Кременчук» на сезон.

Склад команди:

  • Воротарі: Федір Колповський, Богдан Дейнега, Ярослав Нестеренко
  • Оборонці: Архип Небоян, Матвій Малик, Володимир Пономаренко, Тимофій Материкін, Костянтин Мана, Іван Єфремов, Матвій Самойдюк, Євгеній Маєв, Кирило Польовий
  • Нападники: Тимур Поляков, В’ячеслав Андрущенко, Данііл Лука, Сергій Колісник, Нікіта Бондар, Ілля Єдапін, Дмитро Даниленко, Андрій Кралічек, Ярослав Великанов, Михайло Бегейма
  • Тренерський штаб: Олександр Савицький, Артем Гніденко, Віктор Торяник, Денис Ісаєнко, Ігор Єдапін

Кременчуківці розпочнуть сезон на домашній арені проти «Дніпра» 5 і 6 жовтня.


Автор: Руслана Горгола Джерело фото: fhu.com.ua
Теги: ХК Кременчук хокей Айсберг
