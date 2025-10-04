«Кременчук» стартує в Молодіжній хокейній лізі: перший матч 5 жовтня проти «Дніпра»
Федерація хокею України оприлюднила розклад і заявки команд
4 жовтня стартує новий сезон Молодіжної хокейної ліги України. Першими на лід вийдуть «Богуславські Шершні» та новачок чемпіонату — «Титани». Також відбудуться матчі «Сокіл» – «Крижинка» та «Дніпро» – «Кременчук». Про це повідомила Федерація хокею України.
Розклад перших ігор:
- 4 жовтня, 14.45 — «Титани» – «Шершні»
- 4 жовтня, 17.15 — «Сокіл» – «Крижинка»
- 5 жовтня, 11.00 — «Сокіл» – «Крижинка»
- 5 жовтня, 13.30 — «Титани» – «Шершні»
- 5 жовтня, 17.45 — «Дніпро» – «Кременчук»
- 6 жовтня, 14.00 — «Дніпро» – «Кременчук»
Федерація хокею також оприлюднила заявку ХК «Кременчук» на сезон.
Склад команди:
- Воротарі: Федір Колповський, Богдан Дейнега, Ярослав Нестеренко
- Оборонці: Архип Небоян, Матвій Малик, Володимир Пономаренко, Тимофій Материкін, Костянтин Мана, Іван Єфремов, Матвій Самойдюк, Євгеній Маєв, Кирило Польовий
- Нападники: Тимур Поляков, В’ячеслав Андрущенко, Данііл Лука, Сергій Колісник, Нікіта Бондар, Ілля Єдапін, Дмитро Даниленко, Андрій Кралічек, Ярослав Великанов, Михайло Бегейма
- Тренерський штаб: Олександр Савицький, Артем Гніденко, Віктор Торяник, Денис Ісаєнко, Ігор Єдапін
Кременчуківці розпочнуть сезон на домашній арені проти «Дніпра» 5 і 6 жовтня.
