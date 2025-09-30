Дві хвилини, які перевернули хід матчу: «Полтава» U-19 програла «Олександрії»

«Олександрія» U-19 — CК «Полтава» U-19 — 3:0 (0:0). Національна ліга U-19. 7 тур чемпіонату 2025/2026. 26 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка». «Олександрія»: Заєць, Курлатов, Левун, Нестеренко, Дзюбін (Дайк, 79), Білий, Плакса (Куценко, 82), Нестеренко, Яременко, Халілов (Еарташев, 90), Грузин (Османов, 79), Омельченко (Власенко, 90). Старший тренер Роман Лактіонов. СК «Полтава»: Безпрозванний, Столяж, Медведєв, Опришко, Троян, Бабич, Старушко, Шевченко, Маляренко, Комарницький (Кокшаров, 79), Пустовіт (Котченко, 69). Старший тренер Ігор Климовський. Голи: 1:0 — Халілов (58), Омельченко 2:0, 3:0 (59,70).

16 липня цього року в Олександрії на тому ж стадіоні «Ніка» фактично щойно утворена команда СК «Полтава» U-19 переграла своїх ровесників з сусіднього міста Олександрії. З рахунком 3:0. 26 вересня — там же знову відбувся матч між цими суперниками. Олександрійці, можна сказати, взяли упевнений реванш за липневий програш. Правда, є суттєва різниця. Якщо 16 липня ці команди зіграли контрольний поєдинок, то цього разу це була офіційна гра — сьомий тур чемпіонату Національної ліги U-19. Погодьтеся, різниця є. Цікаво, що одразу шість футболістів полтавської команди взяли участь в обох поєдинках.

Перший тайм гри 26 вересня не віщував печальної для хлопців із СК «Полтави» розв’язки у матчі з олександрійськими ровесниками. Команда, котра вже не вперше в сезоні виходить на поле з п’ятьма номінальними захисниками, загалом у першу сорокап’ятихвилинку відоборонялась досить вдало. Так, господарі мали певну територіальну перевагу, але до справді голевих моментів справа біля воріт Артема Безпрозванного не доходила.

Вже у додані до основного часу першого тайму хвилини небезпечну атаку провели гості. Богдан Маляренко після подачі кутового з правого кута воротарського майданчика небезпечно бив по воротах «Олександрії», однак шкіряний пройшов поруч із дальньою стійкою.

Що сталося з обороною СК «Полтава» U-19 у другому таймі — пояснити важко. Фатальними для гостей стали фактично дві хвилини. Спочатку дуже серйозна помилка в центрі захисту, м’яч опинився в Алі Халілова, і він точним ударом з близької відстані відкриває рахунок в матчі.

Другий гол у ворота полтавців народився буквально через хвилину. Артем Безпрозванний не впорався з досить простим ударом по його воротах, відбив шкіряного перед собою, а захисники не завадили Владиславу Омельченку чітко зіграти на добивання.

Через 10 хвилин гості пропустили атаку по центру карного майданчика. Сторонніми спостерігачами були оборонці СК «Полтава», дозволивши Халілову та Омельченко показати маленьку «бразилію» на вході в карну зону — хлопці, і один, і інший грали п’ятками. В результаті олександрійці вивели Омельченка на побачення з Безпрозванним, і Владислав забив свій другий гол в грі.

Ще було кілька моментів біля воріт гостей, мав забивати, зокрема, Халілов, але Безпрозванний в цих та інших епізодах зіграв надійно…

Старший тренер СК «Полтава» U-19 Ігор Климовський, підсумовуючи цей поєдинок, зосередився саме на цих серйозних помилках у захисті. Однак сталося те, що сталося, і посипати голову попелом не варто і не треба. Тим паче, що незабаром ще серйозніші випробування. І найближче з них 3 жовтня. СК «Полтава» U-19 гратиме виїзний матч у Житомирі з «Поліссям».

— Треба забути, що ми посідаємо останнє місце в турнірній таблиці, маємо у своєму активі лише три очки, — резюмує далі Ігор Петрович. — 29 вересня ми на теоретичних заняттях дуже серйозно проаналізували суперника. Тренерський склад зосередився на сильних сторонах кожного футболіста, яких неприємностей можна чекати від гравців «Полісся», особливо від лідерів команди. Звісно, ми проаналізували помилки попередньої гри, з «Олександрією». Ми трішки змінимо тактику на гру в Житомирі. Ну й хлопці горять бажанням зіграти в цьому поєдинку якнайкраще, не дивлячись на всю серйозність нашого теперішнього опонента…

До речі, «Полісся» U-19 перебуває нині на 9-му місці в турнірній таблиці.