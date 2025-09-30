ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
8 травня - День пам'яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам'яті?
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Дві хвилини, які перевернули хід матчу: «Полтава» U-19 програла «Олександрії»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 134

 Це шоста поразка полтавців у чемпіонаті з початку сезону

«Олександрія» U-19 — CК «Полтава» U-19 — 3:0 (0:0).

Національна ліга U-19. 7 тур чемпіонату 2025/2026. 26 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка».

«Олександрія»: Заєць, Курлатов, Левун, Нестеренко, Дзюбін (Дайк, 79), Білий, Плакса (Куценко, 82), Нестеренко, Яременко, Халілов (Еарташев, 90), Грузин (Османов, 79), Омельченко (Власенко, 90).

Старший тренер Роман Лактіонов.

СК «Полтава»: Безпрозванний, Столяж, Медведєв, Опришко, Троян, Бабич, Старушко, Шевченко, Маляренко, Комарницький (Кокшаров, 79), Пустовіт (Котченко, 69).

Старший тренер Ігор Климовський.

Голи: 1:0 — Халілов (58), Омельченко 2:0, 3:0 (59,70).

16 липня цього року в Олександрії на тому ж стадіоні «Ніка» фактично щойно утворена команда СК «Полтава» U-19 переграла своїх ровесників з сусіднього міста Олександрії. З рахунком 3:0. 26 вересня — там же знову відбувся матч між цими суперниками. Олександрійці, можна сказати, взяли упевнений реванш за липневий програш. Правда, є суттєва різниця. Якщо 16 липня ці команди зіграли контрольний поєдинок, то цього разу це була офіційна гра — сьомий тур чемпіонату Національної ліги U-19. Погодьтеся, різниця є. Цікаво, що одразу шість футболістів полтавської команди взяли участь в обох поєдинках.

Перший тайм гри 26 вересня не віщував печальної для хлопців із СК «Полтави» розвязки  у матчі з олександрійськими ровесниками. Команда, котра вже не вперше в сезоні виходить на поле з пятьма номінальними захисниками, загалом у першу сорокап’ятихвилинку відоборонялась досить вдало. Так, господарі мали певну територіальну перевагу, але до справді голевих моментів справа біля воріт Артема Безпрозванного не доходила.

 

Вже у додані до основного часу першого тайму хвилини небезпечну атаку провели гості. Богдан Маляренко після подачі кутового з правого кута воротарського майданчика небезпечно бив по воротах «Олександрії», однак шкіряний пройшов поруч із дальньою стійкою.

Що сталося з обороною СК «Полтава» U-19 у другому таймі — пояснити важко. Фатальними для гостей стали фактично дві хвилини. Спочатку дуже серйозна помилка в центрі захисту, м’яч опинився в Алі Халілова, і він точним ударом з близької відстані відкриває рахунок в матчі.

Другий гол у ворота полтавців народився буквально через хвилину. Артем Безпрозванний не впорався з досить простим ударом по його воротах, відбив шкіряного перед собою, а захисники не завадили Владиславу Омельченку чітко зіграти на добивання.

Через 10 хвилин гості пропустили атаку по центру карного майданчика. Сторонніми спостерігачами були оборонці СК «Полтава», дозволивши Халілову та Омельченко показати маленьку «бразилію» на вході в карну зону — хлопці, і один, і інший грали пятками. В результаті олександрійці вивели Омельченка на побачення з Безпрозванним, і Владислав забив свій другий гол в грі.

 

Ще було кілька моментів біля воріт гостей, мав забивати, зокрема, Халілов, але Безпрозванний в цих та інших епізодах зіграв надійно…

Старший тренер СК «Полтава» U-19 Ігор Климовський, підсумовуючи цей поєдинок, зосередився саме на цих серйозних помилках у захисті. Однак сталося те, що сталося, і посипати голову попелом не варто і не треба. Тим паче, що незабаром ще серйозніші випробування. І найближче з них 3 жовтня. СК «Полтава» U-19 гратиме виїзний матч у Житомирі з «Поліссям».

— Треба забути, що ми посідаємо останнє місце в турнірній таблиці, маємо у своєму активі лише три очки, — резюмує далі Ігор Петрович. — 29 вересня ми на теоретичних заняттях дуже серйозно проаналізували суперника. Тренерський склад зосередився на сильних сторонах кожного футболіста, яких неприємностей можна чекати від гравців «Полісся», особливо від лідерів команди. Звісно, ми проаналізували помилки попередньої гри, з «Олександрією». Ми трішки змінимо тактику на гру в Житомирі. Ну й хлопці горять бажанням зіграти в цьому поєдинку якнайкраще, не дивлячись на всю серйозність нашого теперішнього опонента…

До речі, «Полісся» U-19 перебуває нині на 9-му місці в турнірній таблиці.

Урок дорослого футболу для юнаків «Полтави» у Тернополі
У п’яти матчах — чотири поразки, з них дві — з великим рахунком

1
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: ФК «Олександрія»
Автор: Анатолій Гаркуша
