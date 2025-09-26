Танцівники з Кременчука — призери Чемпіонату світу з бальних танців у Польщі

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Танцівники з Кременчука — призери Чемпіонату світу з бальних танців у Польщі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 137

 П’ятеро вихованців ансамблю «Вікторія» отримали звання кандидатів у майстри спорту

21 вересня у Польщі відбувся Чемпіонат світу IDSA зі спортивних бальних танців. У складі офіційної команди України виступили вихованці народного ансамблю «Вікторія» Кременчуцького міського Палацу культури. Про це повідомила пресслужба мерії.

Кременчуцькі танцівники здобули такі результати:

  • Лев Чернов та Мирослава Слава — срібло у програмі десяти танців (Youth Open), бронза у латиноамериканській програмі та фінал у європейській;
  • Леонід Макаренко та Єлізавета Ярошенко — дві срібні нагороди (десять танців у Juniors 2 та латиноамериканська програма у Rising Stars) та вихід у фінал Juniors 2 Open;
  • Єгор Кузнецов та Єлізавета Савіна — бронза у програмі десяти танців (Juniors 2), срібло в європейській та бронза в латиноамериканській програмі (Rising Stars);
  • Єлизавета Бочкарева — переможниця у латиноамериканській програмі в Solo Youth Open та Solo Adult Open.

За підсумками чемпіонату звання Кандидата у майстри спорту України отримали: Лев Чернов, Мирослава Слава, Леонід Макаренко, Єлізавета Ярошенко та Єлізавета Савіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди віддати дитину на танці у Кременчуці.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: танці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх