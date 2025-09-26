Танцівники з Кременчука — призери Чемпіонату світу з бальних танців у Польщі

П’ятеро вихованців ансамблю «Вікторія» отримали звання кандидатів у майстри спорту
21 вересня у Польщі відбувся Чемпіонат світу IDSA зі спортивних бальних танців. У складі офіційної команди України виступили вихованці народного ансамблю «Вікторія» Кременчуцького міського Палацу культури. Про це повідомила пресслужба мерії.
Кременчуцькі танцівники здобули такі результати:
- Лев Чернов та Мирослава Слава — срібло у програмі десяти танців (Youth Open), бронза у латиноамериканській програмі та фінал у європейській;
- Леонід Макаренко та Єлізавета Ярошенко — дві срібні нагороди (десять танців у Juniors 2 та латиноамериканська програма у Rising Stars) та вихід у фінал Juniors 2 Open;
- Єгор Кузнецов та Єлізавета Савіна — бронза у програмі десяти танців (Juniors 2), срібло в європейській та бронза в латиноамериканській програмі (Rising Stars);
- Єлизавета Бочкарева — переможниця у латиноамериканській програмі в Solo Youth Open та Solo Adult Open.
За підсумками чемпіонату звання Кандидата у майстри спорту України отримали: Лев Чернов, Мирослава Слава, Леонід Макаренко, Єлізавета Ярошенко та Єлізавета Савіна.
